La festa di N.S. della Pace ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Le comunità di Albisola Superiore e Stella si ritrovano al Santuario di Nostra Signora Madonna della Pace, nell’omonima località, per celebrare il 536esimo anniversario dell’apparizione mariana, avvenuta il 18 ottobre 1482.

Qui, la domenica successiva alla ricorrenza, si svolge la festa della Madonna della Pace, che quest’anno cadrà il 21 ottobre. Una tradizione anticipata da una celebrazione in tono minore, nel giorno esatto dell’anniversario, giovedì 18, con il rosario delle 15,30 e la Messa delle 16. Per l’occasione, sarà ricordato padre Edoardo Pezzotta, punto di riferimento del Santuario per 40 anni, scomparso nell’ottobre del 2012.

Diversamente dall’anno scorso, domenica 21 ci sarà un’unica cerimonia, alle 10 di mattina, celebrata da padre Enzo Brena, superiore provinciale dei padri dehoniani, presenti al Santuario della Pace dal 1919.