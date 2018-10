La cucina ligure su TV8: Cinzia Chiappori da Albenga sfida la Calabria nella trasmissione di Alessandro Borghese

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Una sfida all’ultima padella tra le regioni italiane, scrigni di ricchezza di gusto, di cultura, di biodiversità. E’ quella che si svolge nella cucina di TV8 nella trasmissione Cuochi d’Italia condotta da Alessandro Borghese. Venerdì 26 ottobre, alle 19,30, la sfida sarà tra Liguria e Calabria, e la Liguria sarà rappresentata dalla chef Cinzia Chiappori, patron dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga.

Maestra di pianoforte “scivolata” nella passione per la cucina, Cinzia Chiappori ha aperto l’Osteria del Tempo Stretto alla fine degli anni ‘90 diventando subito uno dei punti di forza della ristorazione ingauna. La sua filosofia di cucina è il recupero dei sapori liguri, delle antiche ricette, del chilometro zero, molto vicina a Slow Food. Il suo impegno nel recupero delle antiche ricette e nell’uso dei prodotti locali è stato premiato con il riconoscimento “Custode del territorio” dell’associazione Ristoranti della Tavolozza. Fa parte dell’Unione regionale cuochi.

Senza spoilerare il finale Cinzia racconta la sua esperienza: “Mi sono divertita, ho cercato di imparare come ci si muove dietro ad una macchina da presa, ho conosciuto persone molto preparate. La sfida con la collega calabrese è stata incentrata su stoccafisso e baccalà. In pratica bisogna scegliere le ricette della regione sfidante, lei ha scelto il brandacujun e io il baccalà fritto con i peperoni, anche loro fritti. Due ricette gustose, che rappresentano i nostri territori. Chi ha vinto lo si potrà scoprire solo guardando la trasmissione, davvero divertente per chi è appassionato di cucina”.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli