Loano. Nella mattinata di domenica 28 ottobre, parallelamente alla mezza maratona, si è corsa un’altra gara organizzata dall’Asd RunRivieraRun: La 5 di Loano.

Già proposta lo scorso anno, la corsa questa volta ha avuto un numero di iscritti più ridotto, a causa del maltempo che ha scoraggiato la partecipazione. Sono stati 28 i podisti che, nonostante il clima poco invitante, si sono messi in gioco correndo per la marina di Loano, lungo un tragitto lievemente ridotto, a 4 chilometri, causa impraticabilità di un tratto del percorso inizialmente previsto.

Foto 2 di 2



È stata una gara nel segno dei giovani. Primo al traguardo è giunto Alessio Trincheri, classe 2003 della RunRivieraRun, con il tempo di 14’09”. Seconda posizione per Nicholas Olmi dell’Atletica Ceriale San Giorgio in 15’38”; terza per Mattia Barrui in 15’44”. Quarto posto per Marco De Paoli in 15’48”, quinto Vincenzo Matarazzo in 16’11”.

In campo femminile ha primeggiato la più giovane iscritta: Sara Meloni del Team Endurance, classe 2012, ha vinto con il tempo di 18’11”, precedendo tutte le altre ragazze e donne. Seconda posizione per Emma Tarif in 19’01”, terza Marica Silvestri in 20’08”.

La classifica completa: