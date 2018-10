Karate Club Savona leader ai Regionali di Kumite e al Gran Premio Giovanissimi

Savona. Domenica 30 settembre al palazzetto dello sport di Quiliano si sono svolti i campionati liguri di karate, nelle due specialità Kata e Kumite.

Pioggia di medaglie per gli atleti del Karate Club Savona che, anche quest’anno, seppur con “soli” 17 presenti, sono riusciti a conquistare il titolo di campioni regionali nel Kumite, con ben 152 punti contro i 58 della seconda società classificata.

Questi i risultati dei savonesi:

10 medaglie d’oro, campioni regionali: Albamonte Giorgia (ES 53 Kg), Benzi Corrado (ES 68 Kg), Casu Marco (CA 63 Kg), Ferrari Nicolò (ES 61 Kg), Ferrero Francesca (CA +63 Kg), Genta Micol (ES 37 Kg), Giordani Paola (ES 60 Kg), Lorenzetti Tommaso (CA 47 Kg), Manca Perotti Beatrice (ES +60 Kg) e Pastorino Davide (ES 40 Kg).

5 medaglie d’argento: Brignone Giorgia (ES 37 Kg), Colantuoni Anna (SE 50 Kg), Giamello Ginevra (ES 47 Kg), Pica Gian Lorenzo (ES 45 Kg), Polerà Marco (CA 63 Kg).

2 medaglie di bronzo: Penè Caterina (ES 37 Kg), Scarone Elena (ES 37 Kg).

Sabato 13 ottobre, sempre al palazzetto dello sport di Quiliano, si sono svolti i campionati liguri di karate Gran Premio Giovanissimi, gara riservata alle giovanissime leve (2014/2007). Gli atleti si sono affrontati sui tatami di gara scegliendo due delle prove previste (percorso, palloncino, kata e kumite dimostrativo). Altra man bassa di medaglie per i 55 atleti del Karate Club Savona che hanno conquistato il titolo di campioni regionali anche in questa fascia di età, confermando di essere la società leader in Liguria nel karate.

Questi i risultati dei savonesi:

oro: Astengo Matteo, Basso Giacomo, Brignone Diego, Brignone Luca, Campo Arianna, Debenedetti Andrea, Di Murro Luca, Di Murro Pietro, Domi Saimon, Lagasio Arianna, Lagasio Edoardo, Magnani Riccardo, Musso Roberta, Nolesio Sofia, Oddera Marco, Pasquale Sofia, Rossello Francesca, Scarpa Alessio.

argento: Astengo Lara, Bertocci Ludovico, Bottinelli Samuele, Chessa Nicolò, De Bei Valerio, Galati Vittoria, Marenco Maya, Matarazzo Federico, Pugliaro Irma, Rovere Lisa, Rusu Luka, Sansalvadore Carola, Zamagni Mattia.

bronzo: Bertocci Sofia, Bruzzone Vittorio, Campo Francesco, De Ceglie Federico, Lazzarino Alessandro, Marenda Isabel.

Sabato 6 ottobre a Vienna, in Austria, si è svolto l’Open di Vienna, manifestazione internazionale che ha visto un ottimo successo di partecipazione con oltre cinquecento atleti provenienti da 81 squadre diverse di 20 Nazioni, provenienti da tutto il Mondo.

Per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione otto atleti: Carlini Raffaella, Domi Saimon, Ferrero Francesca, Galati Vittoria, Genta Jacopo, Genta Micol, Giordani Paola e Lorenzetti Tommaso. Tutti si sono presentati sul tatami pronti a portare a casa una medaglia, anche i due giovanissimi Under 10 alla loro prima esperienza internazionale; solo in cinque sono riusciti nell’intento.

Tornano a casa con cinque medaglie e due quinti posti:

argento: Genta Micol (U12 36 kg), Genta Jacopo (U12 -32 kg), Ferrero Francesca (U16 +54 kg)

bronzo: Giordani Paola (U14 +52 kg), Carlini Raffaella (SE 50 kg)

quinto posto: Galati Vittoria (U10 30 kg), Lorenzetti Tommaso (U16 52 kg)

Soddisfatti dell’operato di tutti, i maestri Fassio, Quaglia e Zucconi fanno i complimenti agli atleti, anche a coloro che non sono riusciti a salire sul podio ma hanno partecipato impegnandosi al massimo e dimostrando di avere la grinta necessaria per andare avanti.