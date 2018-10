Judo, campionati del mondo: medaglia sfiorata per Armando Vettori

Savona. Si sono conclusi a Cancun, in Messico, i campionati del mondo Master ai quali hanno partecipato due atleti liguri, Andrea Ricaldone ed Armando Vettori, classificandosi settimo e quinto nelle rispettive categorie.

In particolare, Vettori è riuscito dopo cinque incontri di altissimo livello a partecipare alla finale per la medaglia di bronzo, sfiorata per poco.

Armando si allena alla ASD Yama Arashi Judo Savona assieme ad altri due atleti, iscritti in altre società ma a Savona per motivi lavorativi: il romano Roberto Mascherucci, settimo in una categoria di oltre venti partecipanti, e la sarda Antonella Carrus, classificatasi quinta alla sua prima esperienza internazionale.