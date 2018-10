Investimento pedonale ad Albenga: grave una donna

Albenga. Grave incidente questa sera, intorno alle 20, ad Albenga, dove una donna è stata travolta da un’auto ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’episodio, la cui dinamica è ancora da accertare, è accaduto in via Piave, all’incrocio con via Ruffini, a Vadino. Stando alle prime informazioni raccolte, la donna, classe 1956, stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta la macchina. L’autista, un’altra donna, non è riuscita ad evitarla e l’impatto è stato molto violento.

Sbalzata per alcuni metri sull’asfalto, la sessantaduenne ha riportato numerosi traumi importanti (a preoccupare, in particolare, un brutto trauma cranico). Immediata la chiamata i soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Albenga e dell’automedica Sierra2.

I soccorritori si sono resi conto sin da subito della situazione e, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la giovane in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale di Albenga, che hanno svolto tutti i rilievi del caso. L’auto è stata posta preventivamente sotto sequestro in attesa di accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.