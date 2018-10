Intervento chirurgico per l’anziana investita davanti al Santa Corona

Pietra Ligure. E’ stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico la pensionata di 90 anni investita ieri mattina davanti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ora si trova ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza del nosocomio pietrese, ancora sotto stretta osservazione medica a seguito dei traumi agli arti inferiori e delle ferite riportate nell’urto con l’autocarro e nella successiva caduta a terra.

Anche in considerazione dell’età avanzata si attende l’evoluzione del quadro clinico dell’anziana e della sua reazione all’operazione chirurgica avvenuta nella giornata di ieri. Non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione dell’investimento pedonale, la 90enne è stata investita da un autocarro lungo la via Aurelia all’altezza dell’ingresso del Santa Corona. La donna è stata subito soccorso e trasportata d’urgenza al pronto soccorso e poi sottoposta all’intervento chirurgico.

Sull’episodio sono ancora in corso indagini da parte della polizia municipale di Pietra Ligure che ha svolto i rilievi e sentito le testimonianze. Al vaglio la posizione del conducente dell’autocarro, tuttavia i riscontri investigativi devono ancora concludersi.