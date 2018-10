Insulti e minacce alla Sindaco di Savona ed al Direttore ARCI: la condanna dell\'ARCI ligure

Apprendiamo con stupore ed estrema contrarietà che su una pagina Facebook con posizioni neo-fasciste vengono insultati la Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ed il direttore del Comitato Territoriale ARCI Savona, Giovanni Durante, che è stato oggetto anche di esplicite minacce di morte.

ARCI Savona ed ARCI Liguria esprimono solidarietà e vicinanza ad entrambi ribadendo con fermezza che la violenza verbale e gli attacchi personali sono da condannare e non possono avere agibilità in un confronto civile e democratico.

Sulla vicenda della lapide la posizione di tutta l’ARCI è sempre stata chiara e ferma: fin dal primo momento quando – attraverso il Presidente del Comitato Territoriale ARCI Savona, Franco Zunino – abbiamo sollevato la questione e chiesto un intervento dell’amministrazione comunale per rimediare all’incresciosa situazione. Intervento che poi, seppur tardivamente, è fortunatamente avvenuto.

Per questi motivi non indietreggeremo mai di un millimetro nella difesa dei valori Costituzionali, antifascisti e democratici. Saremo sempre al fianco di chi condivide le nostre posizioni ed i valori fondanti della nostra associazione. Si possono avere idee differenti e noi difenderemo la possibilità di esprimere quelle differente dalle nostre – nel solco di quanto prevede la Costituzione repubblicana, nata dalla lotta antifascista – ma non accetteremo mai che questo diventi il pretesto per insulti e minacce.

Pertanto, chiediamo a tutti e tutte di riportare la vicenda ai giusti toni della dialettica civile e – ove questo non avvenga e si manifestano dei reati – chiediamo alle autorità competenti di intervenire prontamente.

Presidenza regionale ARCI Liguria

Presidenza territoriale ARCI Savona