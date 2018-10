Infortunio sul lavoro in porto, precipita da un ponte con l’auto

Savona. Infortunio sul lavoro questa mattina nel porto di Savona, durante le operazioni di sbarco di alcune automobili da un cargo che aveva attraccato poco prima. Secondo una prima ricostruzione, pare che un marittimo impegnato nella movimentazione delle vetture, sia caduto da un ponte di una nave mentre si trovava a bordo di una delle auto, compiendo un volo di circa 3 metri. L’episodio si è verificato intorno alle 9:00 di questa mattina, nella zona 32 dell’area portuale savonese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Savona e dell’automedica del 118, oltre che di personale dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto.

Sono stati i pompieri ad estrarre l’uomo dall’abitacolo, dopo le prime cure dei sanitari è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non sono gravi.

Sull’infortunio sul lavoro in porto sono ancora in corso accertamenti da parte della Guardia Costiera e degli ispettori del lavoro.