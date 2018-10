Infastidisce i clienti di un locale di via Pia e poi dà in escandescenze in Questura: patteggia

Savona. Stavano dando fastidio ai clienti del locale “Vino e Farinata” di via Pia a Savona e così ieri sera è scattata una chiamata al 113. All’arrivo dei poliziotti della squadra volante una delle due persone che stavano disturbando nel locale, un cittadino tunisino, Lassaad Rezgui, 44 anni, è stato accompagnato in Questura per essere identificato. Una volta negli uffici della polizia, però, l’uomo ha dato in escandescenze scagliandosi contro due agenti e cercando di colpirli con pugni e calci.

Poi, non contento, ha anche danneggiato la porta della camera di sicurezza dove era stato rinchiuso. A quel punto per l’uomo è scattato un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

Questa mattina il tunisino è stato processato per direttissima in tribunale e il suo arresto è stato convalidato. Alla fine Rezgui ha patteggiato cinque mesi di relcusione ed è tornato in libertà al termine dell’udienza.