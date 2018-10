Indagata per tentata estorsione e stalking, non rispetta i domiciliari: arrestata per evasione

Savona. Evasione dagli arresti domiciliari. E’ l’accusa della quale deve rispondere Lucia Pietraroia, 55 anni, che ieri è stata arrestata dai carabinieri di Savona dopo essere stata sorpresa in un bar della zona di via Aglietto anziché nella sua abitazione.

Quando i militari si sono accorti che la donna non stava rispettando gli arresti domiciliari allora sono scattate le manette. Questa mattina, la donna è stata processata per direttissima in tribunale e il giudice ha convalidato l’arresto. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, il processo è stato rinviato al prossimo 16 ottobre.

Al termine dell’udienza, Lucia Pietraroia è tornata agli arresti domiciliari, misura cautelare che, alla luce del suo comportamento, potrebbe essere aggravata. La cinquantacinquenne si trova in regime di detenzione domiciliare perché, di recente, era stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione e stalking nei confronti di una quarantenne.

Secondo quanto ricostruito dai militari, Lucia Pietraroia aveva perseguitato la quarantenne savonese, di professione commessa, presentandosi sotto casa sua, ma anche sul suo posto di lavoro per farle ripetute richieste di denaro ed arrivando anche a minacciarla di morte nel caso in cui non avesse pagato.