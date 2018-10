Savona. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei quattro veicoli coinvolti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a sul Cadibona. Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un maxi-tamponamento che ha coinvolto quattro auto che stavano procedendo in direzione di Carcare.

L’esatta dinamica della carambola è ancora da chiarire.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e dei militi della Croce Bianca di Carcare, oltre al 118. Stando a quanto riferito dai sanitari nessun ferito grave a seguito del sinistro stradale. Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per colpi di frusta e lievi contusioni.

A seguito del tamponamento a catena non sono mancati disagi alla viabilità, con traffico a senso unico alternato. Dopo i soccorsi si dovranno completare i rilievi e procedere alla rimozione dei mezzi incidentati.