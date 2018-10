Villanova d’Albenga. I vigili del fuoco di Albenga e due ambulanze della croce bianca ingauna sono intervenute a Villanova d’Albenga per un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto questa mattina, pochi minuti dopo le 9.15 in via del Commercio, nei pressi del Mercatone Uno.

Secondo quanto accertato, due veicoli (una Fiat Panda ed un Suzuki) si sarebbero scontrati tra loro ad un incrocio, forse a causa di una mancata precedenza.

A bordo della Fiat viaggiavano due donne: entrambe hanno riportato alcuni lievi traumi per i quali sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Non pare aver riportato ferite, invece, il conducente dell’auto giapponese: l’uomo è stato comunque trasportato in codice giallo al Santa Corona per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri.