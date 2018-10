Incidente nella Valle di Vado: moto contro Suv, ferito un 53enne

Vado Ligure. Un uomo di 53 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto nella valle di Vado, in via Bertola.

L’uomo era in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un Suv.

Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di un’ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure. L’uomo è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.