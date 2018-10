Borgio Verezzi. Non ce l’ha fatta Ramona B., la ragazza di 24 anni di Finale Ligure che ieri sera ha avuto un grave incidente sull’Aurelia all’altezza dell’autovelox di Borgio Verezzi.

La giovane ieri sera intorno alle 22.10 stava viaggiando in sella al suo scooter in direzione Finale quando, per cause ancora da accertare, aveva perso il controllo del mezzo, cadendo e andando a sbattere contro un muro. Subito soccorsa dai militi della Croce Bianca di Borgio, era stata condotta in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona per un sospetto trauma cranico.

Una volta lì, però, la giovane è andata subito in arresto cardiaco, e i medici hanno scoperto una vasta emorragia interna all’addome. La 24enne è stata immediatamente operata nel disperato tentativo di salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare.