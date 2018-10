Savona. “Attualmente l’incendio è sotto controllo, l’aria risulta pulita e priva di quantitativi di eventuali agenti dannosi per la salute e dall’Autorità Portuale ci hanno garantito che tutti i presenti all’interno dell’edifico al momento del rogo sono riusciti ad uscire in tempo”.

Sono queste le parole rassicuranti, attese da tutti i cittadini di Savona e non, pronunciate dal caposquadra dei vigili del fuoco impegnati in queste ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area della nuova sede dell’Autorità Portuale, i inaugurata appena una manciata di mesi fa e oggi completamente distrutta dalle fiamme.

di 54 Galleria fotografica A fuoco la nuova sede dell’autorita Portuale a Savona









Sul luogo dell’accaduto si sono recati anche i tecnici di Arpal, che hanno svolto i rilievi del caso, come spiegato anche dal sindaco Ilaria Caprioglio, che si trova sul luogo dell’accaduto.

“Stano alle analisi di Arpal non ci sono agenti inquinanti nell’aria ma, in via preventiva, abbiamo chiesto a tutti gli abitanti delle palazzine della Darsena e del centro di tenere le finestre chiuse. La zona rossa è stata comunque delimitata con le transenne e nelle prossime ore cercheremo di capire di più sull’accaduto”, ha dichiarato il primo cittadino.

Benché sembri quasi certo che le fiamme si siano originate nella parte alta della torre dello stabile i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.