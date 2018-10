Incendio boschivo ad Orco Feglino, vigili del fuoco e volontari Aib in azione per contenere le fiamme

Agg. ore 19.25: L’area dell’incendio è piuttosto vasta ed impervia e ciò sta complicando non poco le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari Aib. Gli operatori sperano di riuscire a bloccare l’espansione dell’incendio verso la cresta della collina “tagliando la strada” a partire dalla parte superiore del rilievo.

Orco Feglino. L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi pomeriggio nel comune di Orco Feglino, in località Molino. Un incendio boschivo è divampato per cause ancora da accertare, con il fumo sprigionato dal rogo avvertito dagli abitanti della località dell’entroterra finalese, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco.

I pompieri sono da poco arrivati sul posto, pare che le fiamme stiano riguardando un’area di bosco lontana dalle prime abitazioni, tuttavia a preoccupare è il forte vento che sta interessando la zona, che potrebbe far estendere ulteriormente l’incendio e creare maggiori problemi.

In questo momento i vigili del fuoco sono in azione per circoscrivere le fiamme, assieme ai volontari allertati per il rogo: sul luogo due squadre dei pompieri da Finale Ligure e Savona.