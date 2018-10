Incendio Autorità Portuale, Gasparini (Guardia Costiera): “Complimenti ai soccorritori”

Savona. In seguito all’incendio avvenuto nella giornata di ieri e che ha coinvolto l’edificio sede dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale – Ufficio di Savona ed il magazzino merci adiacente, il comandante del porto Massimo Gasparini, nel rammaricarsi del grave incidente verificatosi, ha voluto complimentarsi con tutti gli attori coinvolti nella macchina dei soccorsi, che “hanno risposto efficacemente secondo le pianificazioni che semestralmente vengono testate con le esercitazioni antincendio portuale”.

“Come previsto per ogni approdo italiano, – ha spiegato Gasparini, – il comandante del porto programma semestralmente delle esercitazioni ipotizzando vari scenari che possono riguardare strutture a terra (impianti portuali o magazzini con deposito di merce) o navi ormeggiate nelle banchine prospicienti al fine di testare i vari soggetti che possono essere coinvolti (che vanno dai Vigili del fuoco, ai terminalisti, rimorchiatori etc)”.

“In questo evento reale, per fortuna senza vittime e feriti, oltre alla sempre pronta risposta del locale comando provinciale dei vigili del fuoco per le operazioni di direzione tecnica ai fini dello spegnimento dell’incendio, si è dimostrata ottima anche la sinergia fra il personale della guardia costiera che si è recato in porto tra l’altro al fine di interdire la viabilità congiuntamente a personale delle altre forze di polizia”.

“La sala operativa della guardia costiera ed i mezzi navali si sono attivati al fine di allertare tutti i soggetti qualora l’incendio si fosse propagato fino alle banchine e si fosse reso necessario allontanare le barche da pesca ed i rimorchiatori ivi presenti. Il servizio di rimorchio portuale che tra l’altro ha operato prontamente e con elevata professionalità predisponendo nella zona manichette e pompe antincendio, successivamente usate dai vigili del fuoco per le operazioni di estinzione e raffreddamento”.

“Al fine di assicurare la continuità ed il regolare funzionamento della realtà portuale savonese, il comando assicurerà ancora di più la collaborazione con gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale al fine di garantire la piena operatività di tutte le attività portuali”, ha concluso.

Infine, diverso precisare che “la viabilità portuale, già dalla serata di ieri, ha ripreso regolarmente a funzionare, eccezione fatta per un breve tratto antistante il magazzino incendiato e la palazzina della sede dell’Autorità di sistema portuale”.