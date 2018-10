Savona. “Per Savona e per l’economia Ligure è stato un nuovo giorno drammatico a causa del grave incendio divampato nella sede dell’Autorità portuale di Savona; la nuova sede, operativa dallo scorso anno e che è costata 8,4 mln di euro, una struttura al servizio della comunità portuale, è stata completamente distrutta dalle fiamme”.

Così il parlamentare savonese del Pd Franco Vazio, Vice Presidente della commissione giustizia, nel suo intervento urgente durante la seduta di ieri alla Camera dei Deputati.

di 81 Galleria fotografica A fuoco la nuova sede dell’autorita Portuale a Savona









Il parlamentare Dem ha chiesto di inserire nel decreto Genova, con la Liguria già colpita dal crollo del ponte Morandi, le misure più appropriate ed urgenti per assicurare l’immediata ricostruzione della Port Authorty savonese. Un intervento ritenuto “indispensabile per la comunità portuale e il suo sviluppo”.

“Questo Parlamento deve fare una riflessone comune per far sì che nel decreto Genova ci possa essere un impegno concreto, una iniziativa forte del Governo per superare nel più breve tempo possibile il danno subito. La Liguria e in particolare la sua economia portuale non possono prestare il fianco a disfunzioni e o ritardi di sorta che possano aggravare una situazione già drammatica a causa del crollo del Ponte Morandi.” conclude l’On. Vazio.