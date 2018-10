Riviera. Clima pazzerello ed è proprio così: solo due giorni fa l’allerta meteo addirittura rossa sul ponente savonese e oggi è rinata in pieno l’estate, con temperature quasi agostane…

In un lampo l’alta pressione ha fatto breccia sul savonese ed ecco tornare un clima praticamente estivo, con una ritrovata stabilità atmosferica: le condizioni di bel tempo proseguiranno con temperature anche di 27/28 gradi.

di 7 Galleria fotografica Colpo di coda dell'estate, ad ottobre si torna in spiaggia









Dalle pantofole alle infradito, dal pigiamone al costume o al bikini ed ecco a sorpresa una giornata al mare e in spiaggia. Tanti non hanno rinunciato ad una tintarella ormai considerata fuori stagione, una tintarella autunnale ormai insperata. Sorpresa gradita anche l’apertura straordinaria di alcuni stabilimenti balneari, pronti ancora ad accogliere turisti e visitatori.

Qualcuno si è anche avventurato in mare… per la “ciumba d’autunno”, anche per una temperatura dell’acqua e riscaldata dal sole.