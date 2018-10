Il pattinaggio al debutto olimpico: Giorgia Valanzano è pronta

Savona. Giorgia Valanzano è pronta, il grande giorno del pattinaggio velocità è arrivato: finalmente un’atleta della splendida disciplina a rotelle salirà su di un podio a cinque cerchi, come mai era successo nella lunga e gloriosa storia di questo sport. L’occasione saranno i Giochi giovanili di Buenos Aires, che inizieranno domani.

Sono pronti i ventotto atleti, quattordici donne donne e quattordici uomini, da tutto il mondo che parteciperanno il 7 e 8 ottobre agli Youth Olimpic Games Buenos Aires ’18, dove appunto per la prima volta saranno assegnate medaglie al pattinaggio velocità.

I colori azzurri saranno difesi da Giorgia Valanzano, del Gruppo pattinatori savonesi, e Vincenzo Maiorca, che si sono qualificati grazie ai brillanti risultati conseguiti agli scorsi mondiali in terra d’Olanda e che sono tra i favoriti per una medaglia insieme a colombiani e francesi. I due atleti, arrivati nei giorni scorsi a Buenos Aires insieme al presidente federale FISR e WS Sabatino Aracu e alla nutrita delegazione azzurra, capitanata dallo schermidore Davide Di Veroli, stanno completando sotto gli occhi del CT Massimiliano Presti le ultime rifiniture prima del grande giorno.

Sono le prove generali che precedono la storica prima, che andrà in scena sulla pista argentina a curve paraboliche, secondo un programma che assegna il titolo sulla base dei risultati conseguiti su diverse distanze: 500 metri di sprint, 1.000 metri di volata e 5.000 metri di eliminazione.

Sabato ci sarà la cerimonia di apertura, che si svolgerà per la prima volta non in uno stadio, ma nel cuore della città e che celebrerà in modo particolare il raggiungimento del traguardo della parità di genere a livello di atleti partecipanti.

Le attività di World Skate nello YOG includeranno non solo le gare, ma anche sessioni di iniziazione per lo skateboard, il pattinaggio di velocità in linea e l’hockey su pista.