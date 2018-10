Il Lions Club Loano Doria organizza un incontro sulla violenza contro le donne

Loano. Ha come tema la violenza sulle donne l’incontro organizzato dal Lions Club Loano Doria per venerdì 19 ottobre alle 20 al Loano2 Village di via degli Alpini.

Durante la serata interverranno: l’avvocato Eva Rocca, presidente dell’associazione Penelope Liguria Onlus esporrà l’attività svolta da tale associazione, fra cui coadiuvare i familiari delle persone scomparse dal punto di vista legale psicologico e pratico. Barbara D’Alessandro, mental coach con un master in programmazione neuro linguistica, istruttrice di wilding (autodifesa mentale e psicologica) prima donna certificata in Italia, parlerà del lnguaggio del corpo e degli accessi oculari e di quali sono gli stratagemmi per riconoscere una persona aggressiva e le strategie da mettere in atto.

Ancora: Davide Carosa, infermiere presso il Sert dell’Asl2 savonese, istruttore, fondatore e attuale presidente della Asd Krav Maga Parabellum; rappresentanti dell’Asd Krav Maga Parabeljum, associazione sportiva loanese iscritta al Centro Sportivo Educativo Nazionale e riconosciuta dal Coni che oltre ad essere impegnata in campo puramente sportivo è attiva con vari progetti ed eventi ideati e promossi in tutela della salute degli adolescenti e delle donne.

La quota della serata è di 35 euro, è possibile prenotare entro il 16 ottobre inviando una mail a stipoalessandroloano@gmail.com o contattando il 393/8972066 (Alessandro) o il 347/2725842 (Giorgio).

I Lions hanno voluto dedicare una serata al problema della violenza sulle donne “sottolineando anche i contorni di quella che è diventata, sempre più, una vera e propria emergenza. Durate il meeting saranno esaminati gli aspetti pratici e psicologici unitamente ad esperti del settore, che forniranno anche una sorta di preparazione”.