Il Direttore Marittimo della Liguria Nicola Carlone in visita ad Alassio e Finale Ligure

Ponente. Il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, si è recato ieri presso i Comuni di Alassio e di Finale Ligure, incontrando i rispettivi sindaci e visitando l’Ufficio Locale Marittimo di Alassio e la Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure.

Nella prima parte della visita istituzionale il Direttore Marittimo, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, Capitano di Vascello Massimo Gasparini, dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga, Tenente di Vascello Camilla Ripetti Pacchini, e dal Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Alassio, 1° Luogotenente Roberto Lufrano, si è recato presso il Municipio di Alassio per incontrare il sindaco Marco Melgrati. Si tratta della prima visita istituzionale presso la sede della Guardia Costiera di Alassio da quando l’Ammiraglio ha assunto l’incarico di Direttore Marittimo in Liguria e, durante questo incontro, non è mancata l’occasione di rimarcare l’importanza della sinergia tra amministrazione Comunale e Guardia Costiera.

Per la seconda parte (della visita il Direttore Marittimo si è recato presso il Municipio di Finale Ligure per incontrare il Sindaco Ugo Frascherelli.