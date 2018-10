Il comitato “A Carcare” appoggia l’amministrazione comunale: “Riportare qui gli uffici Asl”

Carcare. Gli uffici Asl devono ritornare a Carcare. Lo sostiene Martini, vice presidente del comitato “A Carcare” che il 28 settembre ha preso parte ai lavori del consiglio comunale carcarese

“Abbiamo apprezzato molto la mozione presentata dal gruppo consigliare ‘De Vecchi Sindaco’. Con la mozione il gruppo rappresentava la necessità di riportare gli uffici Asl a Carcare ora spostati a Cairo. Si tratta di riportare nella nostra cittadina il presidio dei servizi sanitari di interesse collettivo e non nascondiamo di avere apprezzato molto l’indicazione della loro ubicazione al di sopra del centro commerciale, sia per la strategicità della location sia per l’ottima destinazione di uso di quei locali già ad altro improprio uso individuati da terzi e da noi, come bene noto, osteggiati”.

“Il nostro territorio comunale – prosegue Martini – è destinazione naturale per l’insediamento di servizi a favore della cittadinanza, tra le altre cose queste avrebbe ricaduta positiva per l’intero comprensorio vallivo; siamo favorevoli alla condivisione di questa iniziativa, anche perchè, come detto, i locali di un eventuale inserimento dei servizi riguardano un immobile oggetto di nostre attenzioni nell’ultimo periodo”.

“Riteniamo questa destinazione proposta dal gruppo ‘De Vecchi’ decisamente più idonea rispetto a quella che venne a suo tempo prospettata e per la quale ci attivammo con forza”.