Il Circolo Nautico Andora presenta le nuove squadre pre agonistiche

Andora. Dieci ragazzi, tutti tra gli 8 e i 12 anni di età, seguiti dagli istruttori Matteo Morelli, Gabriele Falciglia e dagli aiuto istruttori Santiago Mallamaci e Riccardo Briozzo, avranno l’opportunità di trascorrere i loro fine settimana all’insegna del divertimento in barca a vela.

La squadra Optimist si allenerà tutto l’inverno presso il Circolo Nautico Andora con l’obiettivo generale di prendere confidenza con le condizioni meteomarine e le prime simulazioni di regata.

Anche l’ormai consolidata e pluripremiata squadra Laser, lo Zero Sailing Team, seguita dagli istruttori Giorgio e Nicolò Elena, acquisisce tre nuovi atleti della categoria 4.7, che verranno affiancati, durante gli allenamenti, anche dagli aiuto istruttori Andrea Nastasi, Elisa Madesani ed Alessio Paris.

Il presidente Pierangelo Morelli si dichiara veramente soddisfatto per il lavoro svolto dallo staff tecnico durante l’estate che ha portato nuova linfa al circolo e che fa ben sperare per il futuro: “Andora è la location ideale per i giovani che vogliono fare sport tutto l’anno. Le temperature del nostro mare consentono un allenamento ottimale anche in inverno. Spesso infatti ospitiamo squadre del nord d’Italia e della Svizzera che vengono ad allenarsi con i nostri ragazzi”.

Prossimo appuntamento in programma al porto di Andora, sabato 3 e domenica 4 novembre, con la Mistral Cup Internazionale 2018, regata riservata alla classe Optimist.