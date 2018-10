Celle Ligure. Il Celle vince (2-0) in casa del Vallescrivia, grazie ai goal dei giovani Rampini (classe ’99) ed Alò (classe 97), ma la meritata vittoria passa in secondo piano, superata dalla notizia delle dimissioni, a fine match, del tecnico Massimiliano Ghione.

” Sono davvero dispiaciuto, Ghione è un caro amico – afferma il direttore sportivo Andrea Traverso – il tecnico deve partecipare ad un corso allenatori che lo avrebbe portato a saltare numerosi allenamenti e con professionalità ha deciso, di dare le dimissioni, per non penalizzare, con la sua prolungata assenza negli allenamenti, la squadra. La società, sta valutando alcuni profili e prima della ripresa degli allenamenti comunicherà il nome del nuovo trainer, che dovrà continuare a lavorare sulla traccia lasciata da Ghione, per cercare di centrare l’obiettivo della salvezza“.

Ghione lascia il Celle, dopo averlo portato in Promozione, fuori dalla griglia dei play out.

“Il gesto di Ghione è quello di un uomo vero – dice il portiere giallorosso Jacopo Provato – il mister ha voluto fare un passo indietro per il bene della squadra”.