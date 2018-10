Il calendario 2019 della Croce Rossa di Vado e Quiliano: il ricavato per attrezzature di soccorso

Vado Ligure/Quiliano. E’ già disponibile il nuovo calendario realizzato dalla Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano. Il calendario 2109 è disponibile nelle due sedi operative di via Cadorna a Vado Ligure e via Bertolotto a Quiliano.

Quest’anno sarà un calendario da colonna sonora, infatti il tema scelto dai volontari è proprio la musica.

I volontari e i dipendenti si sono divertiti a reinterpretare le copertine di dischi famosi: potrete trovare Bruce Springsteen, i Kiss, Albano&Romina, Raoul Casadei e molti altri…

“Quindi non esitate, aprite le vostre porte ai nostri volontari che, ricordiamo, effettueranno il porta a porta nelle ore serali. Il ricavato della distribuzione dei calendari verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature specifiche, all’avanguardia per le necessità di soccorso” affermano dalla Croce Rossa.