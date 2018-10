Ikea approda ad Albenga con un “Order point”

Albenga. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, relative all’intenzione dell’azienda Ikea di espandersi anche in territorio albenganese sono state confermate. A fugare ogni dubbio, i cartelli con l’inequivocabile marchio dell’azienda sono comparsi questa mattina al centro commerciale Ipercoop Le Serre.

Proprio così ed è questa la grande novità al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, quando si pensava alla possibile apertura di uno store della multinazionale svedese simile, ad esempio, a quello di Genova.

Quello di Albenga, infatti, non sarà il “classico negozio Ikea” conosciuto ai più, bensì una sorta di ufficio di consulenza, un “order point”. Una formula che Ikea ha già sperimentato in diverse città italiane ed europee per espandersi anche nei piccoli centri e in una posizione facilmente raggiungibile da cittadini e turisti.

Viste anche le dimensioni piuttosto ridotte degli spazi in cui sono stati affissi i cartelli è dunque facile ipotizzare che all’interno del nuovo punto vendita di Albenga, almeno per il momento, non ci saranno articoli per la vendita diretta, ma cataloghi con tutti i prodotti Ikea, alcuni esempi di arredamento e professionisti del settore, che potranno fornire consulenze tecniche e informazioni ai clienti e aiutarli a scegliere il miglior arredamento per la casa.

Diversi sono i ragazzi del territorio che nelle scorse settimane hanno inviato le proprie candidature. I candidati selezionati dall’azienda, dopo un periodo di prova nello store genovese, saranno spostati definitivamente ad Albenga, pronti ad accogliere i clienti nel nuovo “order point”.