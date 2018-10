I migliori vini liguri nella nuova Guida di Massobrio e Gatti

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Compie 16 anni la sfida di Paolo Massobrio e Marco Gatti di individuare ogni anno 100 cantine che meritano il podio, senza mai premiare quelle degli anni precedenti. “Vogliamo arrivare ai 20 anni – dicono gli autori del libro in uscita oggi dal titolo “Vino: assaggi memorabili di quel giorno e di quell’ora” (Cairo Editore) – perché questo esercizio ci ha fatto conoscere dal vivo l’evoluzione qualitativa del vino italiano”.

I Top Hundred di Papillon sono lo specchio dell’Italia del vino a cui sono stati aggiunti, da due anni, i “Fuori di top”. Si tratta in questo caso di cantine, per lo più piccole o piccolissime e spesso nuove, con vini eccezionali scoperti a chiusura della selezione effettuata con degustazioni collettive. In questo caso i 40 vini, sono stati promossi direttamente sul campo o da Massobrio o da Gatti, quindi senza passare dalle degustazioni plenarie. A completare il quadro la scelta di 21 Cantine “Memorabili” che rappresentano quelle realtà storiche, già premiate con il Top Hundred, ma che vivono un costante miglioramento della loro offerta. E come cantine, in questo caso (quindi la produzione complessiva dei vini) meritano una citazione a sé stante. Saranno protagoniste di un racconto dell’Italia del vino in questi ultimi 25 anni, che è il periodo di uscita del Golosario, il best seller di 1.000 pagine dedicato alle migliori produzioni artigianali d’Italia, che esce a Golosaria con la ventesima edizione.

ECCO I VINI MEMORABILI DI LIGURIA E PIEMONTE

FINALE LIGURE (SV) CASCINA DELLE TERRE ROSSE Riviera Ligure di Ponente Pigato “Terre Rosse” 2016 (fuoriditop)

CASTELNUOVO MAGRA (SP) GIACOMELLI Colli di Luni Vermentino “Boboli” 2016 e OTTAVIANO LAMBRUSCHI Colli di Luni Vermentino “Costa Marina” 2017

PORNASSIO (IM) GUGLIERAME Ormeasco di Pornassio 2016 (fuoriditop)

SANREMO (IM) CALVINI Moscatello di Taggia 2017 (fuoriditop)

SARZANA (SP) LEGNANI STEFANO Ponte di Toi Bianco 2016

SESTRI LEVANTE (GE) CANTINE SEGESTA Golfo del Tigullio Portofino Spumante “Baia delle Favole” (fuoriditop)

