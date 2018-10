Savona. Terza giornata di campionato e terza sconfitta per il Savona, battuto 2 a 6 al Lagaccio dal Rassemblement.

Biancoverdi tutti italiani, con cinque nati dal 2000 in poi nei diciotto; torinesi con due giovanissimi argentini e cinque under 21. Proprio per questo ne viene fuori un incontro caratterizzato dai molti, troppi, errori. Vincono gli ospiti che ne fanno un po’ meno e ne sfruttano qualcuno in più.

Parte di gran carriera il Savona che trova subito il vantaggio con Riccardo Vaglini. Subisce nel giro di un minuto il pareggio ad opera di Bettega, ha ancora la possibilità di passare, ma regala un corto ed un rigore ai torinesi che chiudono avanti 3 a 1 il primo tempo con le segnature di Domene e Vasquez.

Nella ripresa una sciagurata disattenzione difensiva consente a Scarcina di beffare con un abile pallonetto Ghione. Il Savona affonda per le reti di Benchea e Fiorio e solo nel finale, dopo aver sciupato molto, riduce le distanze con Montagnese.

Rassemblement più concreto anche grazie ai due giovani sudamericani: Domene (classe 2001) infonde sicurezza alla difesa e Vasquez rende più pungente l’attacco.

Tratto da Hockeylove.it