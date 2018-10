Savona. Terza vittoria in campionato per l’Under 14 femminile del Savona HC, ottenuta a scapito dell’HF Genova 1980 al campo del Lagaccio. L’incontro è terminato 7 a 1 per le savonesi.

Le biancoverdi, seguite dagli allenatori Massimiliano Burchi e Andrea Di Vaio, si sono schierate con Boshkaj in porta e, come giocatrici di movimento, Di Vaio, Vaglini, Burchi, Cuneo, Hiba Merzouq, Hafsa Merzouq, Hajdaraj. Le reti sono state realizzate da Di Vaio, Cuneo, Vaglini e Burchi.

Foto 2 di 2



“È un ottimo risultato per le ragazze che vengono allenate su campi di fortuna, in quanto il Savona non ha un proprio impianto per gli allenamenti: un grosso problema soprattutto nei mesi invernali, dato che non possiede una struttura al chiuso” dichiarano i dirigenti della società savonese.

“In questo anno – proseguono – la società Savona HC sta dando vita a nuove iniziative per incrementare l’interesse nei giovani per questo sport. La prima nell’attività di reclutamento in collaborazione con il Pippo Vagabondo nella palestra di Mioglia e la seconda iniziativa si tiene oggi nel campo di Stella, un torneo dedicato a Sandro Pertini in onore dei 40 anni dal mandato di presidente. Sono presenti all’evento le savonesi Savona HC, Pippo Vagabondo e Liguria HC e le genovesi Genova HC e Superba. Il torneo è intitolato ‘Un Amico con la Pipa‘, in onore della famosa pipa di Sandro Pertini e alla pipa del bastone da hockey”.