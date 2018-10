Guasto alla stazione Principe, treni per Genova in ritardo di 45 minuti

Provincia. Problemi questa mattina per i pendolari savonesi diretti a Genova con il treno. La circolazione ferroviaria è infatti rallentata nel capoluogo ligure per i collegamenti che fermano o transitano nella stazione di Genova Piazza Principe.

A causare i disagi un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni che non consente l’utilizzo di 4 binari, quelli dal 14 al 17. I treni utilizzano gli altri cinque binari disponibili, con allungamenti medi dei tempi di viaggio di 45 minuti.

Le cause del guasto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per le attività di ripristino della linea.