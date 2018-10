Grazie per tutto l’affetto

Ringrazio pubblicamente ognuno di voi, per l’affetto che avete dimostrato a me e a tutta la mia famiglia, in questo momento di immenso dolore.

Ringrazio tutte le Societa calcistiche, tutti i giornalisti che hanno speso parole uniche per mio papà, tutti gli amici che sono venuti per l’ultimo saluto e tutti i messaggi e fiori ricevuti. Siete stati davvero tantissimi. Un pensiero particolare lo rivolgo ad Aldo Lupi e alla Famiglia Tomatis, ricordando il caro Avvocato.

Siete stati e sarete per sempre il braccio destro di mio padre, nella vita e nel calcio. Un pensiero particolare a mia mamma Germana, ai miei fratelli Franco e Roberto e a mia sorella Enrica. E’ dura… ma noi ce la faremo e andremo avanti come lui ci ha sempre insegnato. Grazie papà. Grazie di essere stato un grande uomo nella vita e nel calcio.

Simona Pizzorno