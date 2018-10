Gli Optimist pronti a sfidarsi ad Andora per la Mistral Cup internazionale

Andora. I giovani velisti saranno in mare ad Andora sabato 3 e domenica 4 novembre, per la tredicesima edizione della Mistral Cup internazionale per Optimist.

Provenienti da tutto il nord Italia ma anche dalla Svizzera e dal vicino principato di Monaco si confronteranno nel golfo andorese nell’ormai classica regata autunnale, una delle ultime del calendario 2018. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico Andora.