Giovanili Albissola: doppia sconfitta per Under 15 e 17 contro i pari età del Gozzano

Savona. Continua il momento negativo delle squadre giovanili nazionali dell’Albissola, sconfitte, al “Faraggiana”, nel doppio confronto con il Gozzano.

Gli Under 15 di Alessandro Ghillino sono stati superati (4-0) dai pari età piemontesi, mentre gli Under 17 di Mirco Marzi hanno perso (1-0), sempre con i piemontesi, nel match valido per il campionato Under Serie C.

Le due squadre ceramiste saranno ospitate, nel prosimo turno, dall’Albinoleffe, domenica 14 ottobre, presso il centro sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

I due incontri si disputeranno alle ore 14 (Under 15) e 16.30 (Under 17).