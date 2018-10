Genoa Cfc, un immancabile al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Presentiamo oggi la terza squadra che ha ufficializzato la sua presenza al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte: si tratta del Genoa Cricket and Football Club, un habitué della manifestazione, che non poteva sicuramente mancare, trattandosi di un prestigioso torneo di calcio giovanile in Liguria e considerando la lunga amicizia con l’ASD Cairese 1919.

Quando si dice Genoa Cricket and Football Club, si parla della storia del calcio italiano. La società genovese, infatti, è la più antica delle squadre in Italia e per questo nel 2011 è stata inserita nell’International Bureau of Cultural Capitals (una sorta di patrimonio sportivo storico dell’umanità). Inoltre, nel 2013 si è unita al Club of Pioneers, associazione che raggruppa i club calcistici più antichi del mondo. In Italia, secondo i criteri della FIGC, è all’undicesimo posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana.

Dal giorno della sua nascita, il 7 settembre 1893, il Genoa vince il primo scudetto in assoluto nel 1898 per poi ripetersi altre 8 volte. Sei sono invece i campionati vinti in Serie B ed una la vittoria della Coppa Italia. A livello internazionale, oltre ad aver vinto due Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell’Amicizia, la società genovese ha partecipato all’Europa League nelle stagioni 1991-92 e 2009-10. Per quanto riguarda il settore giovanile, negli ultimi dieci anni ricordiamo la vittoria di una Campionato Primavera (2009-10), una Coppa Italia Primavera (2008-09), una Supercoppa Italiana Primavera (2009-10) e un Torneo di Viareggio (2007).

Chissà se insieme alla Sampdoria regalerà un bellissimo derby della Lanterna.

Spartak Mosca, U.C. Sampdoria, Genoa C.F.C.; nei prossimi giorni sarà nota la prossima squadra ad aggiungersi alla lista delle partecipanti al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte.