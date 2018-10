Francesco e Mirella festeggiano 65 anni di matrimonio

Oggi Francesco (90 anni) e Mirella (84 anni) festeggiano il loro matrimonio che dura da ben 65 anni. Contemporaneamente anche il figlio Giacomo con la moglie Patrizia festeggia l’anniversario di matrimonio (37 anni). Francesco e Mirella hanno unito le loro vite nel matrimonio con la prospettiva di formarsi una famiglia e 65 anni dopo il loro obbiettivo è stato raggiunto e anzi prosegue; infatti con il duro lavoro e il legame che li unisce hanno costruito la famiglia crescendo i due figli (Giacomo e Antonio). E ora continuano occupandosi anche dei nipoti (Elena, davide, Gaia e Francesca). L’integrità morale, la fermezza nei principi in cui hanno sempre creduto, l’unione che li ha sempre contraddistinti (sembrano ancora dei ragazzini quando vanno in giro mano nella mano), li hanno resi speciali agli occhi di tutti quelli che li conoscono e rendono orgogliosi noi figli di essere la loro progenie e che non potremo mai ringraziarli abbastanza.

Grazie Papà, grazie Mamma!