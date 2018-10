Albenga. Potrebbe essere Francesco Baccini l’ospite misterioso indicato con un punto interrogativo sul manifesto dei Trafficanti di sogni, l’evento conclusivo di Ottobre De André 2018, che poi … sconfinerà a Novembre con una speciale fionda d’autunno a Enrico Brignano.

L’eclettico cantautore genovese, ammiratore di Fabrizio De André e di Luigi Tenco, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una edizione davvero ricca di musica e umanità.

Foto 2 di 2



“Da tempo – confidano i Fieui di Caruggi – siamo in contatto con Francesco per una sua presenza sul palco dell’Ambra. I suoi numerosi impegni finora non ci hanno permesso di realizzare questo nostro sogno. Magari domani sarà la volta buona. Chissà!”.

Non resta che essere presenti domani alle 17 al Teatro Ambra di Albenga. Dori Ghezzi e Antonio Ricci accoglieranno, da padroni di casa, gli ospiti, davvero numerosi: Stefano Masciarelli, Jack Sintini, Franco Fasano, i fratelli La Bionda, le Mondine, Mauro Vero, Paolo Frola, Franchino Piccolo, Claudio Miceli.

E forse Francesco Baccini…