Finale Ligure. Sono ripresi i lavori di manutenzione di Palazzo Fontana a Varigotti.

Dopo aver sistemato il retro della cancellata della struttura comunale, gli operai incaricati dal Comune di Finale Ligure stanno provvedendo alla parte lato mare, con una sostituzione delle ringhiera nella parte più vetusta e una ripresa della parte in muratura.

Foto 3 di 3





Spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi: “Contavamo di ultimare questo intervento durante la stagione, ma abbiamo pensato che avremmo creato troppo disagio all’utenza. Dovremmo infatti invadere in parte il marciapiede. I lavori di asfaltatura hanno ulteriormente fatto propendere per un rinvio ed oggi finalmente riprendiamo per concludere nelle prossime settimane e rendere ai cittadini un luogo pubblico più decoroso rispetto alla situazione attuale”.

In passato sede delle scuole, oggi Palazzo Fontana ospita biblioteca e Accademia Musicale, fiore all’occhiello della musica finalese.