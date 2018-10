Finale Ligure. “Da oggi il lungomare Migliorini dal Molo al Boncardo sarà nuovamente a destinazione parcheggio”. Ad annunciarlo una nota dell’amministrazione Frascherelli: “La scelta segue lo stesso percorso attuato lo scorso inverno durante i lavori di via Drione. La finalità è quella di dare maggior supporto possibile al commercio del Rione sacrificato dal cantiere”.

Il parcheggio provvisorio sarà concesso fino all’inizio del nuovo cantiere sulla passeggiata che interesserà proprio la stessa area.

“In attesa del nuovo volto della passeggiata di Pia, che contiamo di iniziare tra pochi mesi, la decisione di dare sostegno al centro di Pia ci pare ovvia. Ricordiamo che sarà sospeso il giovedì per il mercato e i giorni riservati per manifestazioni già in calendario. Ma le eccezioni saranno annunciate in anticipo” conclude il sindaco Frascherelli.