Finale Ligure, 5 bikers sanzionati dalla polizia municipale. Frascherelli: “Regole e sicurezza”

Finale Ligure. Continua la stretta sui bikers da parte del Comune di Finale, grazie ai controlli dei vigili urbani. Mercoledì son stati sanzionati cinque stranieri sorpresi dagli agenti in contromano in via Drione a Finalpia.

Inoltre, da qualche giorno le vie di tutti i centri storici di Finale Ligure (Pia Marina, Varigotti e Borgo) sono caratterizzate da cartelli che invitano educatamente il ciclista a rispettare il pedone ed accompagnare la bicicletta a mano.

“Un segnale di attenzione nei confronti del pedone – commenta il sindaco Ugo Frascherelli, promotore dell’iniziativa concretizzata in collaborazione con Finale Outdoor Resort, “sempre più le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano pericolose azioni da parte di spericolati ciclisti. All’interno dei centri storici, pedonali e Ztl, vigono già le norme del codice della strada ed è quindi vietato l’utilizzo della bicicletta”.

“Il nuovo cartello vuole essere un elegante invito a rispettare maggiormente tali luoghi“.

L’attenzione della polizia municipale è alta su questo tema proprio per il gran flusso di ciclisti che vivono il territorio finalese, con i potenziali rischi derivanti dal traffico che ne scaturisce. “Non sempre si riesce ad essere puntuali ed ovunque. Faremo il massimo con gli agenti a disposizione dell’ente” conclude il primo cittadino finalese.