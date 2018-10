Finale Ligure. Wheels for Ladies, il “festival dei territori” dedicato a sport, benessere, relax e ambiente, il tutto declinato al femminile che si svolgerà a Finalborgo da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, si preannuncia un’edizione da record, con un boom di iscrizioni in grado di superare già l’ottima annata scorsa.

Tra gli espositori un ruolo determinante sarà svolto dalla Val di Non che, grazie a una solida collaborazione con Enza Marino, ideatrice di W4L, sta sviluppando un grande percorso di crescita dedicato agli sport outdoor in rosa.

Ne parliamo con Alessandra Petta, il tramite tra questa splendida vallata trentina e l’evento finalborghese. Ci racconta Alessandra: “Ho conosciuto Enza tramite Facebook e fin da subito sono stata conquistata dalla sua grinta e dal suo entusiasmo nell’organizzare eventi. Per otto anni siamo rimaste in contatto in modo virtuale. Nel frattempo, qui da noi, abbiamo la Scuola Ciclismo Val di Non che esiste da 15 anni e ha lo scopo di fare amare ai bambini la mountain bike senza l’ansia delle gare e lo stress dell’agonismo, ma a solo scopo ricreativo, per vivere la natura in allegria e in compagnia. Dalla scuola per i bambini a quella per le donne il passo è stato breve: fino a oggi il sesso femminile è sempre stato un po’ confinato nelle retrovie e abbiamo pensato che era ora di rivendicare il giusto spazio. Così con Enza Marino la conoscenza da virtuale è diventata reale: sono arrivata a Finalborgo insieme a un istruttore di mountain bike, un albergatore e un altro nostro collaboratore e in una sola giornata intensiva Enza ci ha spiegato come creare una realtà sportiva al femminile, come organizzare eventi, come dialogare con la pubblica amministrazione, con le aziende e gli sponsor, un vero corso base. Quando sono tornata a casa ho parlato immediatamente con il Comune di Rumo, proponendo sia di partecipare con uno stand a W4L sia di organizzare anche noi una tappa di questo evento itinerante e l’idea è piaciuta subito”.

Grande soddisfazione è espressa anche da Enza Marino, che ha seguito Alessandra in questo percorso: “Alessandra Petta ha saputo svolgere un lavoro importante, ha reso la Val di Non un punto di riferimento e andando mirata sui miei consigli ha ottenuto grandi risultati in termini di promozione dell’ambiente, del territorio e delle sue tipicità. Ha trovato anche terreno fertile da parte degli enti, delle aziende, degli operatori del turismo e di tantissime altre realtà che hanno voluto mettersi a disposizione investendo tempo, energie e risorse economiche per sostenere questo progetto”.

Riprende la parola Alessandra Petta: “La Val di Non è un luogo meraviglioso, ma è noto soprattutto per l’agricoltura, in particolar modo per le mele, mentre nel settore degli sport all’aria aperta nella nostra regione sono più frequentate altre aree, dalla Paganella al Garda, per citare un paio di esempi. Noi invece dimostreremo che i paesaggi della Val di Non sono vari, affascinanti e si prestano a tante attività. E oltre al Comune di Rumo, che ha approvato in consiglio comunale la nostra proposta, hanno messo a disposizione importanti energie e risorse anche il BIM (un Consorzio fondamentale nel nostro territorio), l’Azienda per il Turismo, la Cassa Rurale, gli Albergatori e aziende di riferimento per la nostra economia, come Trentingrana, che produce un formaggio grana apprezzato in tutta Italia, Melinda, la giovane ditta Zirelle, specializzata in caramelle artigianali: tutti questi marchi saranno presenti con noi a Finalborgo.

Lo stand della Val di Non, sovrastato dalla suggestiva mela gonfiabile gigante di Melinda, ospiterà oltre ad Alessandra Petti e alla co-organizzatrice Libera Weger anche la rappresentante dell’Azienda per il Turismo che fornisce lo stand, Silvia Gentilini e, quasi certamente, un esponente della giunta comunale: o il sindaco Michela Noletti o l’assessore allo sport Giorgia Fanti.

Insomma, uno staff tutto “in rosa” per una manifestazione che è un simbolo dell’orgoglio femminile. E non solo: i prodotti Trentingrana, Melinda e Zirelle saranno presenti nei pacchi gara delle partecipanti a W4L, mentre nello stand si potranno degustare assaggi della fattoria didattica Masokofler e dell’azienda agricola Ai Doss da Lecc, che “metteranno sul tavolo” le prelibatezze della Val di Non. Inoltre Melinda metterà le sue cassette di pregiate mele a disposizione dei corridori della RivieraRun, che si svolgerà contestualmente a W4L.

Wheels for Ladies, quindi, rappresenterà una importante occasione per presentare già la prossima tappa di questo evento itinerante, prevista per l’estate 2019 in Trentino.

Annuncia Enza Marino: “Mostreremo in anteprima a Finalborgo che cosa succederà a luglio prossimo in Val di Non”. Infatti la vallata trentina, il 5, 6 e 7 luglio 2019 sarà la “casa” di una tappa del Festival dei Territori W4L. Sul televisore presente nello stand della Val di Non scorreranno i video e le immagini dei suggestivi paesaggi locali e sarà svelato il programma. Sì, perché tutto è già stato definito in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Oltre ai già citati Trentingrana, Melinda e Zirelle, con i loro prodotti nei “Welcome Pack”, si potrà contare sulla collaborazione del produttore di e-bike Fantic, del negozio Vertical di Arco di Trento, di Montura e del negozio Mtb Mecchis di Torbole.

A Rumo (in provincia di Trento, Alta Val di Non), grazie alla collaborazione degli albergatori che hanno investito tanto a sostegno di questa tappa di W4L, il punto-base per la logistica sarà l’hotel Cavallino Bianco, ma anche con il supporto dell’hotel Margherita e di alcuni Bed & Breakfast.

Il venerdì il bike-camp uscirà dalla Liguria per trovare nuova veste in ambiente alpino, sulla catena montuosa delle Maddalene, sotto la regia della Scuola Ciclismo Donne Val di Non e dell’ormai storico sodalizio Gravity Italian Ladies di Enza Marino. Nel Kid Camp spazio ai bambini e ai ragazzi: la cooperativa Il Sorriso intratterrà i giovanissimi, mentre i più grandi saranno affiancati da guide escursionistiche e dagli istruttori di Nordic Walking della scuola SIEB. L’hotel sarà a misura di sportivo in tutto, dall’alimentazione sana al centro benessere.

Venerdì alle 11 consegna dei Welcome bag e aperitivo tutti insieme. Organizzazione su tre livelli (principiante, intermedio, esperto), giro in bicicletta tra i boschi del Monte Rumo per la Mtb, pedalata per chi preferisce le bici da strada e poi tutti insieme per una merenda a km 0 con i prodotti trentini di Masokofler. I bambini visiteranno le suggestive miniere e poi ci si ritroverà tutti insieme in hotel per la cena e il relax.

Al sabato gli shuttle porteranno le ospiti fino al Passo di Brezze e da lì si percorrerà l’Anello delle Malghe in Mtb, con pranzo alle Malghe e discesa a Rumo, il tutto su due percorsi (soft ed enduro). Le bici da strada potranno cimentarsi in un tour dei passi della Val di Non. Si farà tappa in uno dei magici borghi carichi di storia per il pranzo e al rientro relax con seminari dedicati allo yoga e con una nutrizionista. Alla sera cena tipica in hotel e serata in piazza a Rumo con il “demo” di trial dei maestri della scuola bike della Val di Non.

Domenica colazione all’alba (alle 6) per le più intraprendenti e discesa Downhill/Enduro sul Monte Ozol e lungo il canyon del torrente Novella. Per le più “rilassate”, invece, colazione alle 7,30, percorso mountain bike “soft” sulla pista sterrata Rampichino, mentre per le amanti delle bici da strada e da corsa un giro della valle. Ma tutte si terminerà nello spettacolare scenario del canyon per un’esperienza “immersiva” con caschetti e attrezzature adeguate. Il bus navetta porterà i giovani e giovanissimi del Kid Camp al canyon per una visita collettiva al Parco Fluviale Novella, dopodiché con i bus e gli shuttle si rientrerà tutti insieme per la grigliata e la festa dell’arrivederci.