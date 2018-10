Savona. Forse uno dei momenti più difficili nella storia del porto di Savona: sono passati solo pochi giorni dal drammatico incendio nella nuova sede dell’Autorità Portuale e questa notte un altro spaventoso rogo al terminal auto che poteva provocare una tragedia, con oltre 1000 veicoli che hanno rischiato di esplodere.

Sicuramente pesanti sono le ripercussioni funzionali e operative per il comprensorio portuale savonese e l’intera comunità portuale, colpita in maniera devastante da due incendi nel giro di poco tempo: il porto di Savona è in ginocchio e ci vorrà tempo per riprendersi dopo il rogo di questa notte.

di 25 Galleria fotografica Porto di Savona, il day after dopo l'incendio









Come dimostrano le immagini la situazione al terminal auto è devastate, infernale, con scheletri di auto bruciate ovunque, ma si registrano danni ad altri veicoli e infrastrutture dell’area portuale, a vasto raggio: prosegue senza sosta il lavoro di bonifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco così come i tecnici e il personale della Port Authority sono mobilitati da questa notte, per loro sarà una lunga giornata di conta dei danni.

Secondo quanto trapelato la situazione rimane difficile e ad ora è complicato quantificare e definire i danni contingenti e le conseguenze su tutto lo scalo savonese.

Stando agli accertamenti svolti questa mattina dai vigili del fuoco, le fiamme a catena si sono innsescate a seguito dei cortocircuiti generati dall’acqua che ha invaso il terminal, sul quale è piombata la furia delle onde in una mareggiata senza precedenti per il nostro territorio.