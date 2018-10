Ferrovie: tutte le linee liguri di nuovo percorribili, ma il rischio cancellazioni e ritardi è alto

Liguria. “Sono tornate ad essere percorribili tutte le linee da e per la Liguria”. Lo comunicano da Ferrovie dello Stato Italiane che precisa: “La mobilità in Liguria è garantita, seppur con limitazioni, su tutte le linee mentre proseguono gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria”.

In particolare sono attualmente in corso interventi di ripristino per i danni dovuti alle mareggiate nei pressi di Genova Nervi, Loano, Albenga. Percorribili anche le linee ferroviarie da Genova per Acqui Terme, Milano e Torino.

Limitazioni di percorso, allungamenti dei tempi e cancellazioni sono possibili, sino al termine delle attività di completo ripristino dell’infrastruttura.