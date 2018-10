Ferrovie, modifiche alla circolazione sulle linee Genova-Ventimiglia e Cuneo-Ventimiglia

Genova. Circolazione ferroviaria sospesa tra Taggia e Ventimiglia (linea Genova-Ventimiglia) dalle 21.00 di giovedì 25 a martedì 30 ottobre. Per garantire la mobilità in territorio italiano sarà attivo un servizio sostitutivo con bus. In particolare:

– i treni del trasporto regionale saranno sostituiti con bus tra Ventimiglia e Taggia Arma o Imperia con collegamenti dedicati sia diretti che con fermate intermedie,

– i treni Intercity faranno capolinea a Taggia; il resto del percorso sarà su bus.

– i treni Thello della relazione Milano/Ventimiglia/Nizza/Marsiglia faranno capolinea a Imperia o Savona e non saranno sostituiti con bus.

Lo stop alla circolazione è necessario per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di completare il nuovo Piano Regolatore Generale (prima fase completata a dicembre 2017) e l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC)* della stazione di Ventimiglia che garantirà migliori performance ai collegamenti passeggeri e merci tra l’Italia e la Francia.

Fase finale anche per l’adeguamento idraulico del Rio Borghetto a Bordighera, che rientra nell’ambito degli interventi liguri di contenimento del rischio idrogeologico. In programma il varo della travata metallica definitiva dopo aver allargato e approfondito l’alveo del torrente – attività già eseguite – con la demolizione e la ricostruzione del ponte ferroviario e adeguamento della sezione idraulica a garanzia di una portata maggiore. L’investimento economico è di 35 milioni di euro per il PRG e ACC di Ventimiglia e di 5,3 milioni per l’adeguamento idraulico del Rio Borghetto.

Il dettaglio delle modifiche, dei punti di fermata dei bus e degli orari è consultabile anche online su www.trenitalia.com. Maggiori informazioni nelle biglietterie e negli uffici di assistenza alla clientela o attraverso lo Smart Caring dell’app Trenitalia (scaricabile gratuitamente dal proprio store) che consente di essere informati in modo personalizzato, direttamente sul proprio device, sui treni selezionati.