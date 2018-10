Ferrovie, circolazione di nuovo regolare sul nodo di Genova Principe

Liguria. E’ ripresa alle 13.50 la regolare circolazione ferroviaria nel nodo di Genova, dove questa mattina si sono registrati disagi e rallentamenti a causa di un problemacon la captazione dell’energia elettrica su quattro binari.

Da questa mattina 23 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) hanno lavorato al ripristino della linea di alimentazione elettrica treni che inibiva il transito dei treni sui binari dal 14 al 17 della stazione di piazza Principe.

Le cause del guasto sono in corso di accertamento. Quindici gli operatori di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) che hanno prestato assistenza alle persone in stazione.

In tutto sono stati coinvolti 29 treni, cioè tre Intercity e 24 regionali hanno registrato ritardi medi di un’ora, e due Intercity sono stati limitati nel loro percorso.