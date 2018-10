Fermato con 629 pasticche di ecstasy e 28 grammi di Mdma: savonese in manette

Capalbio (Grosseto). E’ stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di 629 pasticche di ecstasy e 28 grammi di metanfetamine (Mdma). Per questo motivo un savonese di 37 anni, nei giorni scorsi, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Orbetello, in provincia di Grosseto.

L’uomo è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione e 500 euro in contanti. Secondo l’ipotesi degli uomini dell’Arma, non è da escludere che il trentasettenne di Savona, fermato al chilometro 128 della statale Aurelia, fosse da collegare con un rave party illegale in corso a Montalto.

Si tratta del secondo sequestro di sostanza stupefacente di questi tipo effettuato dai carabinieri toscani in due giorni.

Foto da ilgiunco.net