Fabio Marante confermato Segretario Generale Fillea Cgil Liguria

Liguria. Si è svolto oggi presso la Scuola Edile di Savona il congresso della Fillea Cgil Liguria.

La categoria degli edili, attraverso l’assemblea generale, ha confermato Fabio Marante segretario generale Fillea Cgil regionale.

Marante, fresco di elezione a segretario della categoria genovese, viene confermato anche nel prestigioso incarico di segretario generale ligure, carica che ricopriva dal marzo 2014.

Tra le vicende più recenti seguite dalla categoria degli edili: la vertenza per salvare i posti di lavoro dei dipendenti delle società in appalto ad autostrade, messi a rischio dalle dichiarazioni del Governo dopo il crollo del Ponte Morandi e la lotta per lo sblocco delle risorse per il Terzo Valico che vedrà gli edili scendere in piazza unitariamente il prossimo 23 ottobre.