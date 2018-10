Energia, non solo impegno “green”: le attività della Fondazione ITS

Savona. Cerimonia di consegna dei Diplomi di Tecnico Superiore in Efficienza Energetica e la presentazione della sesta edizione del corso tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti: si svolgeranno giovedì 8 novembre alle ore 12:30 presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-Pancaldo”, alla presenza di Alessandro Berta e Federico Delfino, delle autorità, delle aziende e degli enti.

Le iniziative sono state realizzate grazie al costante impegno della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica, attiva da anni nel settore della formazione post-diploma dedicata all’efficienza energetica.

La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Savona è costituita dall’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, Comune di Savona, Provincia di Savona e Unione Industriali di Savona alla quale aderiscono le Aziende del territorio operanti nel settore dell’approvvigionamento energetico e della green economy.

Il corso, giunto alla sua sesta edizione, è stato come sempre articolato sulla base delle richieste provenienti dalle principali aziende del settore operanti sul territorio e nelle quali gli studenti potranno svolgere il periodo di stage in Italia dopo essere tornati dall’esperienza all’estero.

La figura professionale in uscita avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l’efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

La frequenza della sesta edizione del corso per Tecnici Superiori in Efficienza Energetica sarà obbligatoria: i discenti selezionati dovranno frequentare almeno l’80% del monte ore totale del corso e non saranno consentite assenze maggiori al 20% delle ore totali previste dal percorso formativo.

Le iscrizioni scadono il 15 novembre 2018.