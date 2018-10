Quiliano. 6a giornata del campionato di Eccellenza. Il Vado ospita il Valdivara 5Terre.

Rossoblu reduci dall’1-1 rimediato a Imperia, spezzini dalla sconfitta per 4-1 in casa del Busalla, al termine della quale l’ex tecnico Cervia ha rassegnato le dimissioni. Fischio d’inizio al “Dagnino” ore 15.30.

Tabellino:

Vado – Valdivara 5Terre 2-1 (2′ Parodi, 7′ D’Antoni – 3′ Alvisi)

Vado: Illiante, Ferrara, Tona, Redaelli, Puddu, Del Nero, Macagno, Locchi, Parodi, Termini, D’Antoni.

A disp: Balbi, Scala, Aurelio, Dagnino, Briano, Scarrone, Scala, Rolla, Oubakent. All. Tarabotto

Valdivara 5Terre: Del Freo, Fazio, Paparcone, Terribile, Del Padrone, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Bertuccelli, Chella, Simonini.

A disp.: Zappelli, D’Imporziano, Chiappini, Vicini, Bolla, Moussavi, Valleita, Ciuffardi, Berilari. All. Nardi

Arbitro: Mazzone (Chiavari). Assistenti: Siano e Gagliardi (La Spezia)

Note:

Cronaca:

2′ Gol Vado! Lancio in profondità di Locchi per Parodi, l’attaccante rossoblu supera Del Freo in uscita con un tocco sotto.

3′ Gol Valdivara 5Terre! Alvisi si accentra, elude la marcatatura del difensore e lascia partire un tiro potente e preciso. Nulla da fare per Illiante.

7′ Gol Vado! Nuovamente Locchi, il quale va via sulla sinistra. Palla in mezzo per D’Antoni che fa 2-1.

9′ Valdivara 5Terre pericoloso: uno due Simonini-Bertuccelli, quest’ultimo si presenta al limite dell’area da posizione centrale, ma il tiro è fuori misura.

11′ Cambio per gli ospiti. Esce Simonini, entra Chiappini.

14′ Prima sostituzione anche per i padroni di casa. Esce Parodi, entra Donaggio